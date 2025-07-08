لجنة الإدارة والعدل ناقشت ملاحظات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان بحضور مقرر الجلسة النائب أشرف بيضون وعدد من النواب، حيث خصصت الجلسة لمتابعة درس جدول الأعمال، وجرى التطرق إلى الملاحظات الواردة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل حول مشروع القانون قيد البحث.
وأوضح وزير العدل في جلسة سابقة أن "ملاحظات المجلس وردت بعد اكتمال تشكيله، في حين سبقتها ملاحظات الوزارة".
وكانت اللجنة قد كلّفت عقيص بإعداد دراسة شاملة تتناول مجمل الملاحظات الواردة، وقد باشرت في هذه الجلسة مناقشة المواد انطلاقاً من تلك الدراسة، لا سيما ما يتعلق بتكوين مجلس القضاء الأعلى.
وتخلل الجلسة نقاش معمّق حول بنية المجلس وتعدد الآراء بشأنه، إلى جانب بحث بعض المواد الأخرى.
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