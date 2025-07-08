رئيس عون التقى وفدا من المؤسسة البطريركية المارونية العالمية: تمسك الإنسان بأرضه يجذره فيها

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال إستقباله وفدا من مجلس أمناء المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل، ان "تمسك الإنسان بأرضه يجذره فيها، فلا يتركها بل يتعلق بها ويدافع عنها، الأمر الذي تصبح معه الأرض العامل الأساسي في الحفاظ على هويته"، مشيرا الى ان الإنماء يجب ان يكون شاملا لكي تفيد منه كافة المناطق في الوطن".

واعتبر عون، ان "اللبناني المقيم في الأطراف يطلب العلم وهذا حقه، ومن الواجب تأمينه له لكي يبقى في ارضه فلا يتركها"، مؤكدا ان "العلم والصحة هما الجزء الأساسي من ​الإنماء الشامل​ الذي نسعى إلى تحقيقه"، ومشددا على "أهمية المواطنة التي تجمّع حولها اللبنانيون".

ولفت المتحدث باسم الوفد سليم صفير، الى أنه "يشرفنا ان نكون بينكم اليوم كمؤسسة الهدف من إنشائها ان تكون نموذجا للتكامل بين القيم الروحية والعمل التنموي. منذ إنطلاقتنا حملنا رسالة واضحة وهي تثبيت الانسان في أرضه وتعزيز صموده عبر مقاربة تضع الكرامة الإنسانية في جوهرها".

وقال "نحن نؤكد لكم ان المجتمع المسيحي لا يطلب إمتيازا بل شراكة فعلية في إعادة بناء الدولة. نرى فيكم مرجعية وطنية قادرة على الدفاع عن حضور هذا المجتمع وعن حقه في البقاء والمشاركة والمساهمة. ونحن نأمل في رعايتكم لمسيرتنا خصوصا في ملف التعليم حيث تكمن ركيزة النهوض بالمجتمع والوطن."

واستقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان الذي أوضح ان اللقاء شكّل مناسبة رسمية وودّية للتداول في أبرز المستجدات على الساحة الوطنية.

ولفت حمدان، الى أنني "شددت على ضرورة بسط سلطة ‫الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وسحب كافة الذرائع التي يتلطّى خلفها العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته المتكررة، ومواصلة احتلاله للنقاط الخمس، وصولاً إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701".