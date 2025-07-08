"النشرة": ارتياح عربي لموقف لبنان الرسمي وإشادة بدور برّي

علمت "النشرة" من مصدر عربي دبلوماسي ان العواصم العربية تبدي ارتياحاً، لموقف ​لبنان​ الرسمي الموحّد، الذي عبّرت عنه الورقة التي تسلمها السفير الاميركي توم برّاك، لا سيما "لجهة الإلتزام بمضمون خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، والبيان الوزاري الحكومي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وقال المصدر إن "رئيس الجمهورية لم يحد عن التزاماته الوطنية والدولية، وهو ما لمسته العواصم العربية من أدائه، حيث يبدي الحرص على سلام لبنان الداخلي ومع محيطه العربي، ويحقق الاهداف التي اعلن عنها في خطابه".

واشاد المصدر الدبلوماسي العربي بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الذي يضبط الإيقاع في بيئته الشيعية والسياسية، ويبرهن مجدّداً انه لاعب سياسي ماهر، يقرأ التحولات الاقليمية والدولية، ويسعى للحفاظ على امن واستقرار لبنان، ويحافظ على علاقات بيئته، مع الدول العربية، التي تربطه بها علاقات ممتازة". واضاف "ان اجتماعات بري مع المسؤول السعودي الأمير يزيد بن فرحان كانت ايجابية جداً، حيث تقدّر المملكة العربية السعودية اهمية دور برّي لبنانياً وعربياً وإسلامياً".

وتوقّع المصدر ذاته ان يندفع المستثمرون العرب إلى لبنان في الأشهر المقبلة، وهو ما يعيد لبنان إلى دوره الريادي في المنطقة.