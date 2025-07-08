جريح بحالة حرجة نتيجة حادث صدم على أوتوستراد ميرنا الشالوحي

وقع ​حادث سير​ على أوتوستراد ميرنا الشالوحي في سن الفيل، باتجاه مستديرة الحايك، حيث صدمت سيارة رباعية الدفع حمراء رجلاً كان يهمّ بعبور الطريق مما ادى الى اصابته ونقله الى المستشفى وهو بحالة حرجة.

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