استقبلت المديرة العامة لمؤسسة ​مياه​ البقاع بولا حاوي وفدًا من بلدية قب إلياس، ضم رئيس البلدية صلاح طالب والأعضاء، وتم خلال اللقاء التوافق على تعزيز التعاون المشترك لتصليح الأعطال وتسربات المياه الموثقة، وتحسين برنامج توزيع المياه في البلدة، إضافة إلى العمل على قمع المخالفات بما يضمن وصول المياه بشكل عادل إلى جميع المشتركين.

كانت هذه تفاصيل خبر المديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع بحثت مع وفد من بلدية قب إلياس تعزيز التعاون لتصليح الأعطال وتسربات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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