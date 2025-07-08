اجتماع بوزارة الداخلية للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب

عُقد في وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر اليوم الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وخلال الاجتماع، تم استكمال البحث في البنود المتعلقة بالقانون الانتخابي، مع التركيز على تعزيز الشفافية، وضمان عدالة التمثيل، وسلامة العملية الانتخابية.

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