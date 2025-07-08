"الجديد": وزير العدل وقع طلب القاضي الحجار برفع الحصانة عن بوشيكيان

أفادت قناة "الجديد"، بأن "وزير العدل عادل نصار وقع طلب القاضي جمال الحجار ب​رفع الحصانة​ عن وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان على أن يحال الى الامانة العامة لمجلس النواب في الساعات المقبلة".

وكانت قد افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجه كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته" بجرم الاختلاس والتزوير والابتزاز" لعدد من اصحاب المصانع وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة.