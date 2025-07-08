النشرة: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق النبطية واقليم التفاح وصولا الى أجواء الجنوب والبقاع الغربي

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق النبطية واقليم التفاح على علو منخفض وصولا الى أجواء الجنوب والبقاع الغربي".

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