الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ​ضباب كثيف​ بدءا من ارتفاعات منخفضة، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود فوق الجبال وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود فوق الجبال وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية".

ولفتت الى ان "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تستقر ضمن معدلاتها على الساحل، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على التلال".

وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا".