فوز تيار المردة برئاسة اتحاد بلديات زعرتا بمواجهة حركة الاستقلال والقوات اللبنانية

فاز ​تيار المردة​ باتحاد بلديات ​زغرتا​ بنتيجة 14 صوتا مقابل 9 صوت بوجه كل من حركة الاستقلال والقوات اللبنانية مع تغيب بلدية كفرصغاب لدواع قانونية وهي المحسوبة على المردة.

وكانت القوات اللبنانية وحركة الاستقلال قد توعدتا المردة بالانتصار الا ان النتيجة جاءت بالسيد بسام هيكل المحسوب على المردة رئيس بلدية اردة رئيسا للاتحاد وهو الذي أعلن عنه النائب طوني فرنجية عشية إعلان النتائج البلدية والاختيارية في ١٥ ايار الماضي .