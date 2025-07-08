افادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجه كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه ​رفع الحصانة البرلمانية​ عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته" بجرم الاختلاس والتزوير والابتزاز" لعدد من اصحاب المصانع وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: القاضي الحجار طلب من الأمانة العامة لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب بوشكيان لملاحقته قضائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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