زعم الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ، يوم أمس، غارة جوية استهدفت موقعًا في منطقة دير كيفا في جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل علي عبد الحسن حيدر، الذي وصفه بأنه "قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، مدعيًا أنه كان ضالعًا في ما سمّاها "مخططات ضد إسرائيل"، من بينها خطة "احتلال الجليل".
وادعى الجيش الاسرائيلي أن حيدر كان خلال الأشهر الأخيرة يعمل على إعادة بناء بنى تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، معتبرًا أن أنشطته تمثل "خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، حسب تعبيره.
كما أعلن انه استهدف في غارة ثانية موقعًا في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، وقتل خلالها على عنصر آخر من حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي زعم استهداف قيادي في "الرضوان" وعنصر آخر من حزب الله خلال غارتين في جنوب لبنان أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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