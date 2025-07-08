جامعة الروح القدس - الكسليك اعلنت انتخاب الأب جوزف مكرزل رئيسًا جديدًا للجامعة

اعلنت جامعة الروح القدس - الكسليك "انتخاب الأب جوزف مكرزل رئيسًا جديدًا للجامعة".

واشارت الى أن "بتاريخ 21 أيّار 2025، عيّنَ الرئيس العامّ للرهبانيّة اللُّبنانية المارونيّة والرئيس الأعلى للجامعة، الأب العامّ هادي محفوظ، الأب جوزف مكرزل رئيسًا لجامعة الروح القدس - الكسليك، وذلك بعد انتخابه من قبل مجلس الرئاسة العامّة وموافقة مجلس أمناء الجامعة".

واوضحت ان "يوم الإثنين الواقع فيه 7 تمّوز 2025، تسلّم الأب مكرزل مهامّه رسميًّا كرئيسٍ للجامعة من سلفه الأب طلال هاشم. وقد سبق عمليّة التسليم والتسلّم مرحلة انتقاليّة هدفت إلى تأمين انتقال فعّال للمسؤوليّات، وضمان استمراريّة العمل المؤسساتيّ، وذلك وفقًا للنظام المُعتمد في الجامعات التي تتّبع النموذج الأميركيّ الأكاديميّ في الحوكمة".

يشار الى أن الأب جوزف مكرزل هو خرّيج جامعة الروح القدس - الكسليك (1990-1995)، حيث حاز إجازة في اللاهوت وماجستير في الفلسفة وماجستير في التاريخ. وتابع مسيرته الأكاديميّة في جامعة السوربون - باريس الرابعة، حيث نال شهادة الدكتوراه في التاريخ. وهو أستاذ متفرّغ في قسم التاريخ في كلّيّة الآداب والعلوم، وأستاذ محاضر في كلّيّة اللاهوت الحَبريّة ومعهد الفنّ المقدّس، كما أنّه عضو في مجلس الجامعة منذ عام 2001. شغل الأب جوزف مكرزل عدّة مناصب إداريّة في جامعة الروح القدس – الكسليك، من بينها قيادة مشاريع تطوير مكتبة الجامعة، ومتحف الجامعة الأثريّ، ومركز فينيكس للدراسات اللبنانيّة. وقد ساهم من خلال تولّيه هذه المسؤوليّات في ترسيخ الرابط الحيويّ بين الحفاظ على التراث اللبنانيّ وتعزيز الابتكار الأكاديميّ.