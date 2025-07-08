كتائب القسام: استهدفنا جرافة وقوة راجلة إسرائيلية شرق حي الشجاعية في غزة

أعلنت ​كتائب القسام​، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة من طراز "الياسين 105" قرب مسجد الإصلاح في شارع المنطار، شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما أكدت انها استهدفت أيضًا قوة إسرائيلية راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد، واشتبكت مع أفرادها باستخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن وقوع عناصر القوة بين قتيل وجريح، وذلك في منطقة الهواشي بحي الشجاعية.