فيدان: نقلنا لإيران موقف الولايات المتحدة حول إمكانية استئناف مفاوضات برنامجها النووي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "بلاده نقلت لإيران موقف الولايات المتحدة حول إمكانية استئناف مفاوضات برنامج إيران النووي".

واشار فيدان، في تصريحات للصحفيين، الى أنه "في الوقت الراهن هناك حالة من عدم الوضوح وعدد من المواقف المطروحة. قبل أربعة أيام فقط، أجريت محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف.. لدى الجانب الأميركي عدد من المواقف بشأن هذه المسألة استئناف المفاوضات، وقد تمكّنا من إيصالها إلى الجانب الإيراني، سواء خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي في إيكو خانكندي، أو على هامش قمة بريكس".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح أمس خلال مقابلة أجراها باستعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى وجود مشكلة تتعلق بالثقة بين الجانبين.