عشرات الضحايا وآلاف المتضررين جراء الفيضان في الهند

قُتل عشرات الأشخاص في ولاية هيماشال براديش الهندية بعد أن اجتاحت الفيضانات والانهيارات الأرضية جبال الهيمالايا.

وأعلنت السلطات المحلية أن "عملية بحث باستخدام الطائرات المسيّرة لا تزال جارية لتعقّب نحو 30 شخصًا فُقدوا عقب الانفجارات السحابية والانهيارات الأرضية التي تسببت في دمار واسع في مناطق كانغرا، وتشامبا، وشيملا، وماندي".

وقد أسفرت هذه الظواهر عن جرف مئات المنازل والمتاجر والطرق والجسور، إذ سجلت السلطات 23 فيضانا مفاجئا و16 انهيارا أرضيا منذ الأسبوع الماضي.