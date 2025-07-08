قُتل عشرات الأشخاص في ولاية هيماشال براديش الهندية بعد أن اجتاحت الفيضانات والانهيارات الأرضية جبال الهيمالايا.
وأعلنت السلطات المحلية أن "عملية بحث باستخدام الطائرات المسيّرة لا تزال جارية لتعقّب نحو 30 شخصًا فُقدوا عقب الانفجارات السحابية والانهيارات الأرضية التي تسببت في دمار واسع في مناطق كانغرا، وتشامبا، وشيملا، وماندي".
وقد أسفرت هذه الظواهر عن جرف مئات المنازل والمتاجر والطرق والجسور، إذ سجلت السلطات 23 فيضانا مفاجئا و16 انهيارا أرضيا منذ الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الضحايا وآلاف المتضررين جراء الفيضان في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.