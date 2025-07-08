المتحدث باسم الخارجية القطرية: جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة

اشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الى أن "جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة"، لافتا الى ان "الوفدين موجودين ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة".
واوضح أن "ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد"، مؤكدا "اننا نسعى لجسر الهوة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة".
واضاف انه "من المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية"، لافتا الى ان "العملية تحتاج وقتا ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج".
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