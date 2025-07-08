وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: هجوم الحوثيين المتهور على السفينة ماجيك سيز غير مقبول وغير قانوني

اشار وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، الى أن "هجوم الحوثيين المتهور على السفينة ماجيك سيز غير مقبول وغير قانوني"، لافتا الى ان "الحوثيين انتهكوا ​حرية الملاحة​ ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة مجددا".

وفي وقت سابق، أمس، اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "​أنصار الله​" العميد يحيى سريع، أنّ "السفينة "ماجيك سيز" غرقت كاملة في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردًّا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكرّرة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".

ولفت إلى أنّه "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية".

وأكّد أنّ "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة"، وذلك في وقت تواصل فيه الحركة عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة.