الكرملين: روسيا تقدّر الجهود التي يبذلها ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "​توريد الأسلحة​ إلى كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية.

واشار في مؤتمر صحفي، الى أن "من الواضح أن هذه الإجراءات (توريد الأسلحة إلى كييف) لا تندرج على الأرجح في سياق محاولات تعزيز التسوية السلمية، أي أن النهج الذي اختاره الأوروبيون في هذه الحالة يهدف تماما إلى تعزيز استمرار العمليات القتالية بكافة الطرق الممكنة "، لافتا الى أنه "من الواضح لروسيا أن توريد الأسلحة إلى كييف مستمر بمشاركة دول أوروبا".

وعبّر عن "تقدير روسيا للجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا".

واوضح بيسكوف ردا على سؤال حول الشروط التي يمكن بموجبها استبعاد الولايات المتحدة الأميركية من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا، ان "في الوقت الحالي، تفرض الولايات المتحدة عددًا من القيود. نعتقد أن هذه العقوبات غير قانونية، فهي لا تضر برواد أعمالنا فحسب، بل تضر أيضًا برواد أعمال الولايات المتحدة الأميركية".