افاد التلفزيون الإيراني نقلا عن المتحدث باسم الخارجية، بأننا "لم نقدم أي طلب من جانبنا لعقد لقاء مع الجانب الأميركي".
وفس وقت سابق اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى ان "لا يمكنني أن أتخيل أنني أرغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران فهم يريدون التوصل إلى حل"٬ كاشفا "اننا سنعقد اجتماعا مع إيران وسنرى ما سيحدث".
وامل أن "تكون الحرب بين إسرائيل وإيران قد انتهت وأود رفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب". واعتبر ان "ضرب المواقع الإيرانية كان النهاية والآن ستهدأ الأمور في الشرق الأوسط وهم يحترموننا الآن"٬ آملا "ألا نضطر لتنفيذ ضربة أخرى ضد إيران وهم يريدون التفاوض معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية: لم نقدم أي طلب من جانبنا لعقد لقاء مع الجانب الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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