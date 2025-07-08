خارجية ألمانيا استدعت السفير الصيني احتجاجا على استهداف طائرة استطلاع المانية بالبحر الاحمر

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني في برلين، دنغ هونغبو، احتجاجًا على استهداف طائرة استطلاع ألمانية بأشعة ليزر من سفينة حربية صينية خلال مهمة أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر. واعتبرت أن الحادث "غير مقبول"، لتسببه في تهديد حياة الطاقم وتعطيل المهمة.

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