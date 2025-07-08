اخبار العالم

خارجية ألمانيا استدعت السفير الصيني احتجاجا على استهداف طائرة استطلاع المانية بالبحر الاحمر

0 نشر
0 تبليغ

خارجية ألمانيا استدعت السفير الصيني احتجاجا على استهداف طائرة استطلاع المانية بالبحر الاحمر

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني في برلين، دنغ هونغبو، احتجاجًا على استهداف طائرة استطلاع ألمانية بأشعة ليزر من سفينة حربية صينية خلال مهمة أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر. واعتبرت أن الحادث "غير مقبول"، لتسببه في تهديد حياة الطاقم وتعطيل المهمة.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ألمانيا استدعت السفير الصيني احتجاجا على استهداف طائرة استطلاع المانية بالبحر الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا