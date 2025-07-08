رويترز: خطة مدعومة أميركياً لإنشاء مناطق عبور إنسانية في غزة تمهيداً لإعادة توطين السكان

كشفت وكالة "رويترز" عن وثيقة تتضمن خطة اقترحتها مجموعة إغاثة مدعومة من الولايات المتحدة لإنشاء مخيمات تحت اسم "مناطق عبور إنسانية" داخل قطاع غزة وربما خارجه، بهدف إيواء السكان الفلسطينيين في إطار تصور شامل لـ"استبدال سيطرة حركة حماس على سكان القطاع".

وبحسب الوثيقة التي أُعدت بعد 11 شباط لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، تقترح الخطة إقامة هذه المخيمات بشكل "واسع النطاق" و"طوعي"، لإعادة تأهيل السكان ودمجهم تمهيداً لإعادة توطين من يرغب في ذلك. وقد جرت مناقشة الخطة في البيت الأبيض، وفق مصدر مطلع.

رغم ذلك، نفت GHF علاقتها بالمقترح، وأكدت أن الوثيقة لا تعود إليها، مشيرة إلى أن نشاطها يقتصر على توزيع الغذاء، كما نفت شركة SRS المتعاقدة معها أي صلة بالخطة ووصفتها بـ"المضللة".

وتشير الوثيقة التي تحمل شعار GHF وSRS إلى سعي للحصول على تمويل يتجاوز مليارَي دولار لبناء وتشغيل المخيمات، وتضم خرائط لمواقع محتملة خارج غزة، منها مصر وقبرص.