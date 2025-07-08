البنتاغون اعلن أنه سيرسل أسلحة إلى أوكرانيا بتوجيه من ترامب

أعلن البنتاغون أنه "سيرسل أسلحة إلى أوكرانيا بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب الذي أكد أنها أسلحة دفاعية في المقام الأول".
واشارت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، الى أن "بتوجيه من ترامب، تقوم الوزارة بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا لتمكين الشعب الأوكراني من الدفاع عن نفسه، بينما نواصل العمل على إرساء سلام دائم ووقف أعمال القتل".
ولفتت الى أن "ترامب كان قد تعهد سابقاً بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً أن التركيز سيكون بشكل رئيسي على المعدات الدفاعية".
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