"مخطط أميركي".. فيديو للرئيس الراحل مبارك حول سنترال رمسيس وتجسس إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تداول عدد من المصريين مقطع فيديو للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، زُعم أنه يتحدث فيه عن مخطط أميركي يهدف إلى ربط كافة سنترالات القاهرة بسنترال رمسيس، بما يسمح ، بحسب ما ورد في الفيديو، لـ"إسرائيل بالتجسس على الاتصالات في مصر".

وقد تم تداول الفيديو بكثافة تحت عنوان "مبارك يكشف مخطط حريق سنترال رمسيس"، وذلك عقب الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى يوم الإثنين.

وفي الفيديو المنسوب لمبارك، يقول الرئيس الأسبق إن المخطط الأمريكي الذي تم عرضه عليه في السابق كان يهدف إلى شل المنظومة الاتصالية في البلاد بالكامل في حال تعطل سنترال رمسيس، موضحًا أن جميع خطوط الاتصالات كانت ستُجمع في نقطة مركزية واحدة، ما يُسهّل مراقبتها أو شلّها بضربة واحدة. وأضاف أن المعلومات وردته من جهات داخل القوات المسلحة، مؤكداً أنه رفض الخطة حينها، ووجّه وزير الاتصالات برفضها أيضًا، رغم تنفيذ جزء منها في الجيزة قبل إيقافها.

وفي السياق ذاته، أعاد المتابعون تداول تصريحات منسوبة لمبارك حول محاولات لاحقة في عامي 2006 و2007 للحصول على تردد FM الخاص بالإذاعة، اعتبرها استكمالًا لذلك المسار.

يأتي هذا التفاعل بالتزامن مع الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أثار ذعراً واسعاً بين المواطنين والعاملين في محيط المكان. وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الحريق وقع في غرفة الأجهزة بالطابق السابع، ما تسبب في تلف كابلات رئيسية وسيرفرات حيوية.

وأكد البيان أن فرق الحماية المدنية، بالتعاون مع الفرق الفنية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، تمكنت من السيطرة على الحريق، واتُّخذت إجراءات طارئة بينها فصل التيار الكهربائي عن المبنى حفاظًا على سلامة العاملين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية، أن الحادث أسفر حتى الآن عن أربع وفيات و27 إصابة، مضيفة أن الحالات المصابة تخضع للرعاية الطبية ومعظمها مستقرة.

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن العمل جارٍ على مدار الساعة لإصلاح الأعطال، وإعادة تشغيل الأنظمة المتضررة تدريجياً في الساعات المقبلة، وسط استمرار التحقيقات للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة للحريق.

