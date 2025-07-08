العثور على وزير النقل الروسي منتحراً في أعقاب قرار تنحيته!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء الثلاثاء أن وزير النقل الروسي، رومان ستاروفويت، أقدم على الانتحار، وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي بإعفائه من منصبه، وفق ما نقلته قناة RT.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن فرق التحقيق في مقاطعة موسكو باشرت العمل على تحديد ملابسات الوفاة، مشيرة إلى أن "السيناريو الرئيسي يشير إلى أن الوفاة نجمت عن انتحار".

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها RT، فإن ستاروفويت كان مهددًا بالاعتقال مساء اليوم نفسه، بتهم تتعلق بـالفساد المالي واختلاس الأموال العامة، وهو ما يرجح ارتباط قرار الانتحار بالتحقيقات الجارية ضده.

وعُثر على جثة ستاروفويت داخل سيارته الخاصة في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، مصابًا بطلق ناري، بجانب مسدس شخصي قالت المصادر إنه حصل عليه في عام 2023 كتكريم رسمي من وزارة الداخلية "تقديرًا لخدماته للدولة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر صباح الثلاثاء قرارًا يقضي بإعفاء ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل، وهو المنصب الذي تولاه منذ مايو الماضي. كما نص المرسوم الرئاسي على تعيين أندريه نيكيتين، نائب الوزير، قائمًا بأعمال وزير النقل مؤقتًا.

الحادث أثار صدمة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الروسية، حيث لم تصدر تعليقات رسمية بعد من الكرملين أو وزارة النقل بشأن تفاصيل إضافية حول دوافع الانتحار أو سياق التحقيقات الجارية.