شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة الختامية: نصطف خلف القيادة السياسية ومصر قادرة على عبور المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، يتوجه بخالص الشكر والتحية للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على إدارته الحكيمة للمجلس.

وتابع فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس: "تحية لزملائى من المعارضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أدوا دورا كبيرا على أعلى مستوى، وجميع الزملاء أدوا دورهم الوطنى على أكمل وجه".

كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، واختتم: أتمنى للجميع التوفيق وكلنا عملنا لأجل الوطن، وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحية وتقدير لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية وكل من يعمل لحماية أمان وأمن الدولة المصرية.

وقال النائب على بدر: تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن وأمنه واستقراره ولولاهم ما كنا هنا اليوم.

وقال النائب عمرو القطامى، إنه يثمن جهود المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على دهوده فى إدارة المجلس ومنح الفرصة للجميع فى المناقشات، وأضاف أنه يتقدم بالشكر للأغلبية وكذلك لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمعارضة.

ووجهت النائبة مها شعبان، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تابعت: أوجه الشكر لسيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسى على دورها وجهودها ونعتبرها أم وأخت لكل المصريين.

وأكدت أنها فخورة بجهود مجلس النواب وما قدمه للوطن من تشريعات داعمة لمسيرة البناء.

وقالت النائبة آمال عبد الحميد، إنها تتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للمرأة، وعلى جهوده وقراراته التى ساهمت فى قدرة مصر على مواجهة التحديات الجسيمة فى مرحلة فاصلة ودقيقة، وأكدت أن الجميع يصطف خلف القيادة السياسية فى ظل هذه المرحلة الدقيقة.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى: إننا فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس نؤكد على دعم مؤسسات الدولة، ونؤكد أننا جميعا نقف خلف القيادة السياسية ونصطف ونحمى هذا الوطن ونقف سدا مانعا أمام أى محاولات للمساس بأمن الوطن الذى أعطى رسالة للجميع بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات وستعبر إلى بر الأمان فى ظل هذه الظروف والتحديات الدقيقة.