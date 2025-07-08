شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: عدم حضور اجتماع وزير الاتصالات اجتماع اللجنة مسؤولية وزارية والان مع تفاصيل الخبر

شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع لجنة الاتصالات المقرر عقده اليوم لمناقشة تفاصيل حرق سنترال رمسيس وما نجم عنه من قطع للخدمة.

وقال جبالى، موجها حديثه للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، :" أوكد على سيادتك أهمية حضور وزير الاتصالات اجتماع اللجنة اليوم، أدعوا رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء الأغلبية والمعارضة حضور الاجتماع".

وتابع: "عدم حضوره يشكل مسئولية وزارية، وحال عدم حضوره تنعقد اللجنة وتثبت غياب الوزير".

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة كافة البيانات العاجلة المقدمة من النواب فى الجلسة العامة اليوم، بشأن حادث حريق سنترال رمسيس إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عقد اجتماع عاجل اليوم بحضور وزير الاتصالات، لمناقشة ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.