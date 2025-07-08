شكرا لقرائتكم خبر عن 274 مرشحا تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ بنظام الفردى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اللجان المنوطة بتلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، رابع أيام تلقى طلبات الترشح للراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تستمر حتى يوم الخميس، 10 يوليو، حيث بدأت اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فى استقبال الطلبات يبدأ اعتبارًا من التاسعة وحتى الثانية ظهرًا.

بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام الأولى من المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح إلى 274 مرشحا، ولم يقدم أى مترشحين على نظام القوائم حتى الآن، فقد شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح يوم السبت تقدم 201 مرشحا بالنظام الفردى، وفى اليوم الثانى الموافق الأحد تقدم 35 مرشحا، وفى الثالث تقدم 38 مرشحا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن غرفة العمليات المشكلة بمقر الهيئة من خلال المتابعة اللحظية لم ترصد أى معوقات على مدار الثلاث أيام الماضية وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبى الترشح على البرنامج الإلكترونى الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.

وتواصل 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقى طلبات الترشح بالنظام الفردى، كما تتلقى 4 محاكم ابتدائية طلبات الترشح بالنظام القوائم حتى يوم الخميس.



وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.