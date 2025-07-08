شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ضياء الدين داود فى الجلسة الختامية: دخلنا من باب 6 للمعارضة وأخلصنا النية لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب ضياء الدين، خلال الجلسة الختامية لمجلس النواب التحية والتقدير كل الزملاء نواب المجلس وحزب الأغلبية وائتلاف الأغلبية والتنسيقية والمعارضة وشركاء الحلم والأمل نواب المعارضة.

وقال خلال كلمته :" دخلنا من باب 6.. باب المعارضة وقد أخلصنا النية لله، وتم الإدعاء علينا كثيرا لكننا كنا نعتبر أن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأى غير خطأ يحتمل الصواب"، مضيفا:" شرفت أن أكون جزء من هذا المجلس من رئاسة رصينة تحترم الدستور والقانون، ونحن فى هذا الفصل التشريعى كمعارضة أخفقنا كمعارضة وانتصار كثيرا"، مؤكدا هذا البلد يستحق منا الكثير".

وتابع :" مفتاح هذا البلد لن تأتي إلا بالتعددية السياسية من خلال الأحزاب حقيقة وتكون معبرة عن أمال وطموحات الشعب المصرى" داعيا الله أن يأتى نواب الفصل التشريعى من خلال انتخابات يكون الشعب فيها حاضر بقوة".

وتابع:"ما كنا ننجح لولا لدينا أمينا عاما محترم مثل المستشار أحمد مناع" موجه التحية المستشار محمد عبد العليم كفافي الذي صاحبته كثيرا وهو عالم يعمل في صمت وكان دائما يبحث عن الحلول" موجها الشكر إلي رؤساء اللجان".

وتابع:" اختلفنا مع الحكومة لكن نوجه التحية إلى المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى الذى تولى المسئولية في فترة حرجة.. ونشكر علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية السابق".

وأضاف :" أقول للحكومة لا تنزعجوا من قسوة كلماتنا لأنها حبا في هذا الوطن، ولولا شمول العلاقات الإنسانية التى يعلمها المستشار محمود فوزي أن من بدر منا كان نوازع وطنية وشكر لاختلافنا".

واختتم كلمته قائلا:" حتى لا أطيل أن بشكرك - رئيس مجلس النواب- علي احترامك للدستور والقانون وعلي منحك للمعارضة الفرصة كاملة".