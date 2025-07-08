شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن فى ختام الفصل التشريعى: مجلس النواب تصدى لملفات شائكة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه يشعر بالفخر لمشاركته الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا نجاح المجلس في التصدي لتشريعات بالغة الأهمية، تعكس حجم الجهد المبذول تحت قبة البرلمان.

وأضاف شلبي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني: "أشكر المعارضة الوطنية التي كانت حاضرة بقوة، وأسهمت في المساهمة للتصدي بشكل أفضل وأكثر أفضل للملفات التشريعية".

وأشار أحمد بهاء شلبي، إلى أن ما تحقق من أداء متميز كان نتيجة مباشرة لقيادة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، قائلًا: "النجاح التنظيمي، والانضباط في مواعيد الجلسات التي تبدأ في الحادية الحادية عشر صباحا بدقة، إلى جانب تمثيل كافة الفئات داخل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كلها شواهد على قيادة حكيمة تعلمنا منها الكثير".

ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن دور الانعقاد الخامس شهد جهودا وطنية مخلصة على مدار خمسة أعوام برلمانية، مشيدا بالحس الوطني الذي أدار به رئيس المجلس الجلسات، وسير العمل داخل البرلمان.

وأضاف العوضي: "أحيي كافة النواب، من الأغلبية والمعارضة، على شجاعتهم التشريعية في تناول قوانين مهمة لم يُطرح بعضها في مجالس سابقة، وعلى رأسها قوانين الإيجارات القديمة، والعمل، والمسؤولية الطبية".