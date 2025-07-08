شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية عمرو دوريش خلال الجلسة الختامية لمجلس النواب: نفتخر بأننا كنا أغلبية التأثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتحية إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى هذ الشخصية التي سوف يتوقف التاريخ علي أدائها واخلاصها في خدمة الوطن في مرحلة عصيبة، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان له بالغ الأثر في دعم الشباب والمراة ونفتخر أننا نكون موجودين هنا".

كما وجه التحية إلي الجيش والشرطة الذين تحملوا اعباء الوطن، مضيفا :" اسمحوا لي أن أوجه التحية لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الذي محنا الفرصة كاملة وقد تعلمنا منه الكثير علي المستوى الشخصي".

كما وجه التحية لكل الأمانة العامة لمجلس النواب والأمين العام المستشار أحمد مناع والوكيلين النائب أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين" مضيفا :" الشكر للوزير محمود فوزي الذي تربطنا به علاقة قوية".

ووجه كلمة إلي المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسيى، قائلا :" حضرتك قامة كبيرة نتعلم منه فن الحديث".

ووجه الشكر أيضا إلي تنسيقة شباب الأحزاب التي تتمتع بالتنوع، وأنهم نواب شباب يتحملون المسئولية في حقيقة الأمر، وكما نشكر الأغلبية التي تتحمل كثيرا وهذه سنة الحياة، نفتخر بأننا كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نكون أغلبية التأثير".

ووجه التحية لكل رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، وحرص علي توجيه التحية إلي النائب أحمد السجينى رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب" موجها التحية إلي إلي نواب المعارضة مؤكدا أن الاختلاف في وجهات النظر يعزز التكامل".

واختتم كلمته قائلا :" باسمي وباسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوجه التحية إلي الشعب المصري ".