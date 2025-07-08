شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية تستقبل أولى فعاليات البرنامج التدريبى لـ"قيادات العدل الصومالية" والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب أولى فعاليات البرنامج التدريبي "السادة قيادات وزارة العدل الصومالية"، والذي يُعقد لأول مرة داخل مقر الأكاديمية، في إطار تعزيز التعاون المصري الأفريقي، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الصومال، واهتمام الدولة المصرية بدعم جهود بناء القدرات في مؤسسات العدالة داخل القارة الأفريقية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج انطلاقًا من الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم الشراكات الإقليمية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف نقل الخبرات، وبناء كوادر قيادية فاعلة تُسهم في تعزيز التنمية المؤسسية والإدارية في دول القارة، انطلاقًا من رؤية مصر في دعم التكامل الأفريقي.

