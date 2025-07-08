شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأغلبية البرلمانية يوجه التحية للرئيس فى نهاية دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب عبد الهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية كلمة خلال الجلسة العامة التي تعد نهاية دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، وجه خلالها تحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال القصبي، التحية إلي من تحمل عبء مسئولية هذا الوطن ووقف شامخا مدافعا عن الوطن، تحية إلي الرئيس السيسى".. وهنا وقف النواب وصفقوا في إشارة إلي دعمهم الكامل والتحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف القصبي، نصطف جميعا خلف الرئيس السيسى، كما وجه التحية إلي كل رجال القوات المسلحة درع الأمة وسيفها وتحية إلي أبطال الداخلية أبناء مصر وصمام أمنها، كما وجه التحية إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا :" تحية إلي قيادة وطنية مخلصة أدت مهمتها تحية إلي القامة الوطنية والدستورية".

كما وجه التحية إلي الحكومة مصطفى مدبولي وخص بالذكر المستشار محمود فوزي، كما وجه تحية إلي وكيلي المجلس والأمانة العامة لمجلس النواب، مضيفا :" استحضر مواقف التكاتف في خدمة الوطن والمواطنين تحية إلي كل النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين داعيا إلي الله أن يوفقكم جميعا".

كما وجه الشكر إلي الإعلام والصحافة الذين نقلوا أعمال مجلس النواب.