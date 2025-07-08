شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.

يأتي ذلك وسط إشادة نيابية بالاتفاق، حيث أكد النواب أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل التوريد، وأن المشروع سيُسهم في تحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد، ويُعزز من الاستعداد الاستراتيجي للدولة في مواجهة أي طوارئ غذائية مستقبلية، معتبرين القرض استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي الغذائي لمصر.

ويهدف المشروع، إلى تعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب وتطوير اللوجستيات المرتبطة بها، ضمن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وكان الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.

وأكد النائب محمد سليمان، أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.

وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.

وأشار سليمان، إلى أنه ووفقا للإتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي.

وأكد النائب محمد سليمان، أنه تبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.

وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن هذا القرض يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.