شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: التنوع السياسى مصدر قوة.. والمعارضة كانت صوتا للنقد الموضوعى والان مع تفاصيل الخبر

خلال كلمته بمناسبة نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن رئاسة المجلس حرصت على الوقوف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب.

وشدد "جبالي" أن التنوع السياسي تحت قبة مجلس النواب، مصدر قوة لا ضعف، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية وممثله النائب عبد الهادي القصبي، الذي اضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود، وتعزيز التفاهم تحت قبة هذا المجلس.

واشاد رئيس مجلس النواب، بدور المعارضة الوطنية التي أدت دورها بمسؤولية وإخلاص، قائلا: "لقد حرصنا كل الحرص أن نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتيارات السياسية داخل المجلس، مؤمنين بأن التنوع السياسي مصدر قوة لا سبب ضعف، فلم نغلق بابا في وجه المعارضة، بل سعينا جاهدين إلى إعلاء صوت الحوار والتوافق، نعمل بروح الفريق الواحد، ونتجاوز العقبات بوحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية".

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للمعارضة الوطنية داخل مجلس النواب؛ التي أدّت دورها بمسؤولية، فكانت صوتًا نقديًّا موضوعيًّا، غايته الإصلاح من أجل ازدهار الوطن وتقدمه.