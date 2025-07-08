شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الرئيس السيسى اختار العمل فى صمت وسند الدولة وقت الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

شكر المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واصفاً إياه بـ"القائد الذي اختار طريق العمل في صمت، والإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في خدمة الوطن، ولم يطلب يوما جزاءً ولا شكورًا."

وأكد جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، والتى ستكون الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانيى لمجلس النواب، أن الرئيس السيسي قدّم "نموذجًا فريدًا واستثنائيًا في القيادة الراسخة، في وقت عصفت بالوطن التحديات، وتلاحقت حوله الأزمات إقليميًا ودولياً، وحيكت ضده المؤامرات."

وأضاف جبالي أن الرئيس السيسي تصدى بعزم واقتدار، وواجه المتغيرات بعقل يقظ ورؤية ثاقبة، فكان "صوت العقل في زمن الفوضى، ورمز الثبات في وجه الرياح العاتية، وسند الدولة في ساعات الاختبار."