شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: نُسدل الستار على عام حافل بالعطاء.. والمجلس كان ضميرا حيا للأمة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يصل اليوم إلى محطة ختامية في مسيرة عامٍ حافل بالعطاء والعمل الوطني الجاد، مع إسدال الستار على دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثانى.

وأضاف جبالي، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، أن مجلس النواب لم يكن مجرد قاعة للتداول، بل كان صوتًا حيًا للأمة وضميرًا يقظًا لها، وحارسًا أمينًا على مصالحها وتطلعاتها.

وأشار إلى أن البرلمان واجه تحديات كبيرة، وتزاحمت فيه الملفات وتشابكت الأولويات، لكنه ظل على قدر ثقة الشعب، مجسدًا قيم الوطنية، ومؤديًا مهامه في التشريع والرقابة بكل اقتدار.

وأوضح أن رئاسة المجلس حرصت على الوقوف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب، مؤكدا أن التنوع السياسي مصدر قوة لا ضعف، ومشيدًا بدور المعارضة الوطنية التي أدت دورها بمسؤولية وإخلاص.

وتابع رئيس مجلس النواب: " لقد سعينا لتعزيز التوافق مع الحكومة دون التخلي عن دورنا الرقابي، وواجهنا حزمة من التشريعات الحساسة واضعين مصلحة الوطن أولا".