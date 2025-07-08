شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: اجتماع عاجل بحضور وزير الاتصالات.. وحريق سنترال رمسيس خطأ جسيم والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن الضرر الجسيم الذي نتج عن حادث حريق سنترال رمسيس واضح ولا يقبل التهوين، موجّها باسم المجلس خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الأربعة، ومتمنّيًا الشفاء العاجل للمصابين.

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حادث حريق سنترال رمسيس إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عقد اجتماع عاجل اليوم بحضور وزير الاتصالات، لمناقشة ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة أن ما جرى يمثّل ضررا جسيما ناتجا عن خطأ جسيم بالوزارة، مشدداً على أن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، في بلد حضاري مثل مصر، ووقوع ضحايا ومصابين، فهذا خطأ لا يمكن أن يمر مرور الكرام، قائلا "ما أوضحه وزير الشؤون القانونية والنيابية حول ملابسات الحادث يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطأ جسيما تسبب في ضرر بالغ، ويقع وراءه خطأ جسيم".

وتابع جبالي: "بعد تأكيد وجود وزير الاتصالات داخل البلاد وفقا لما عرضه وزير الشؤون القانونية، فإننا نتخذ قراراً بإحالة كافة البيانات العاجلة المقدمة من النواب إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم بحضور وزير الاتصالات لمناقشة تفاصيل ما حدث، وتحديد المسؤوليات".

واختتم رئيس المجلس كلمته قائلا " سوف أتابع بنفسي مناقشات اللجنة، وسأنقل ما يدور فيها للرأي العام بكل شفافية ودون زيادة أو نقصان".