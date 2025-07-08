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ميدفيديف تعليقا على قرار ترامب مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة: سنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية

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ميدفيديف تعليقا على قرار ترامب مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة: سنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية

اشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ​دميتري ميدفيديف​ تعليقا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، الى أننا "سنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية".

وفي وقت سابق، اكد ترامب في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اننا سنرسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى ​أوكرانيا​ ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم فهم يتلقون ضربات قاسية"٬ لافتا الى ان "لدي خيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف الحرب". وقال "انني أوقف الحروب وهناك نحو 7 آلاف من الجنود قتلوا قبل أسبوع بين روسيا وأوكرانيا وبإمكاني وقف ذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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