شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى عن حريق سنترال رمسيس: لابد من محاسبة المسؤول لإزالة الاحتقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى بكرى أن الشعب المصرى محتقن نتيجة أسباب متعددة، على رأسها الإهمال والعشوائية وغياب المحاسبة وعدم إدارة الأمور بشكل علمي.

وتابع خلال إلقائه بيانًا عاجلًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "تحدثنا سابقًا عن الغش في البنزين، ولم يُحاسَب أحد، واليوم تعطلت مصر بسبب حريق في سنترال تم بناؤه منذ العهد الملكي"، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤول، قائلاً: "كان من الواجب حضور وزير المواصلات إلى الجلسة".

وأضاف: "غياب المحاسبة هو ما يولد حالة الاحتقان. نحن كنواب غير قادرين على محاسبة أحد، ولا حتى توصيل المشكلة للمواطنين بشكلها الصحيح. المجتمع محتقن، والناس تعبانة، والمؤامرات الخارجية لا تتوقف، والفترة المقبلة ستكون صعبة، لذا لابد من توجيه رسائل إيجابية، ومحاسبة أي مسؤول لا يقوم بواجبه. لا يجب أن يكون الأمر مجرد كلمات تُقال ثم يُغلق الملف دون محاسبة".

واختتم بكري قائلاً: "لا نريد تكرار صورة 25 يناير، خوفًا على الوطن، ودماء الشهداء، وتبديد الإنجازات. نريد إرسال رسائل إيجابية، ونزع اليأس من نفوس المواطنين".