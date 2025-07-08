شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داوود مهاجما الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس: "حكومة بياناتها مضللة" والان مع تفاصيل الخبر

شنّ النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة على خلفية حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، قائلاً: "هذه حكومة تُدير النيران وبياناتها كاذبة ومضللة، وتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة، بينما المواطنون لا يعلمون ماذا يحدث في شبكة الدولة الرقمية".

وأضاف "داوود" خلال إلقائه بيانًا عاجلًا بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن ما جرى فضح هشاشة البنية التحتية للاتصالات، رغم ما تم الإعلان عنه من مليارات وتريليونات جرى ضخها في مشروعات التحول الرقمي، متسائلًا: "أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتحدث عن نُصر رقمية جديدة، بينما توقفت الدولة بسبب حريق؟"

وتابع داوود: "نحن على مشارف انتهاء دور الانعقاد، ولا يليق أن نرفعه دون إعلان واضح عن نتائج ما حدث، وفتح ملف محاسبة الحكومة عن فشلها المتكرر، فالشعب يستحق كشف حساب كامل".

واختتم داوود تصريحاته بمطالبة الأغلبية البرلمانية بعدم التهاون مع الحكومة، مؤكدًا أن المطلوب ليس مجرد اعتذار، بل محاسبة حقيقية، قائلاً: "إن لم تكن هناك استقالة أو مساءلة، فذلك استخفاف. لماذا لا يقدِّم مسؤول في هذه البلد استقالته ويتحمّل المسؤولية؟ لن نُغلق هذا الفصل دون محاسبة حقيقية".