شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالجلسة العامة: مصر خارج الخدمة 12 ساعة بسبب عقب سيجارة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، انه "مع اخر دور انعقاد اتمنى ان نكون أمام استجواب للحكومة، مصر 12 ساعة خارج الخدمة بسبب عقب سيجارة".

وتابع فرغلى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليو، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى بيان عاجل ألقاه قبل بدء جدول أعمال الجلسة العامة: "حكومة الرمل والزلط هى اللى خارج الخدمة، مكان استراتيجي زى سنترال رمسيس لا يوجد به تأمين ولا خطط بديلة، الدولة المصرية خارج الخدمة بسبب عقب سيجارة".

واستكمل:" المفترض اننا فى ظروف حرب، الحكومة عاجزة بسبب عقب سيجارة، خدمات اتصالات تعطلت 12 ساعة ولا يوجد خطة بديلة، أنا رفضت الحكومة من البداية، ورفضت منحها الثقة، حكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حكومة زلط ورمل، ونطالب يكون أول استجواب للحكومة".