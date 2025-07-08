"أمبري" اعلنت رصد صور تؤكد الأضرار التي لحقت بأرصفة ميناء الحديدة باليمن جراء الغارات الإسرائيلية

أعلنت شركة ​الأمن البحري​ البريطانية "أمبري"، "رصد صور تؤكد الأضرار التي لحقت بالأرصفة الخرسانية في ميناء يمني في أعقاب الضربات الإسرائيلية".

واشارت "أمبري"، في بيان، الى أن "ناقلتي بضائع تحملان علم باربادوس ربما تعرضتا لأضرار ناجمة عن انفجار نتيجة للضربات الإسرائيلية على اليمن".

وشنّت طائرات حربية إسرائيلية، في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، غارات على ميناء الحُديدة غربي اليمن، وذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي.