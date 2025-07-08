أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، "رصد صور تؤكد الأضرار التي لحقت بالأرصفة الخرسانية في ميناء يمني في أعقاب الضربات الإسرائيلية".
واشارت "أمبري"، في بيان، الى أن "ناقلتي بضائع تحملان علم باربادوس ربما تعرضتا لأضرار ناجمة عن انفجار نتيجة للضربات الإسرائيلية على اليمن".
وشنّت طائرات حربية إسرائيلية، في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، غارات على ميناء الحُديدة غربي اليمن، وذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمبري" اعلنت رصد صور تؤكد الأضرار التي لحقت بأرصفة ميناء الحديدة باليمن جراء الغارات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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