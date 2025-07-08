نتانياهو: إسرائيل تحني رأسها حدادا على الجنود الذين سقطوا في معركة دحر حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "شعب إسرائيل بأسره يحني رأسه حدادا على سقوط ​جنود​نا الأبطال"، مضيفا أن الجنود "ضحوا بأرواحهم في معركة دحر حماس وتحرير جميع أسرانا".

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