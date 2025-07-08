عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار القاهرة بعد تعطل الاتصالات والإنترنت

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن "إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها في مطار القاهرة الدولي".
واشارت في بيان، الى انه "تم استعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدولة".
واكدت أن "فرق التشغيل بالمطار تواصل عملها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأداء التشغيلي، والمتابعة الدقيقة لكافة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ووفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة".
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