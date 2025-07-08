والد ماسك: ترامب وابني فريق واحد وتصرفات إيلون تزيد اهتمام الجمهور بما يفعله الرئيس الأميركي

أكد إرول ماسك، والد الملياردير ​إيلون ماسك​، إن نجله يساهم من خلال مواقفه وتصريحاته في تعزيز اهتمام الجمهور بتحركات الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، معتبرا أن العلاقة بين الرجلين أقرب إلى "الشراكة ضمن فريق واحد".

وفي مقابلة عبر برنامج "القناة المركزية" على منصة "فكونتاكتي فيديو" الروسية، أشار إلى أن "ترامب حاليا في موقع قوي ويتمتع بقاعدة صلبة، وإيلون يضيف زخما إلى ما يفعله ترامب، ويثير اهتمام الناس بما يقوله ويفعله"، مضيفا: "هذا أمر جيد.. في الحقيقة هما فريق واحد".

وفي السادس من تموز، قدّم ماسك طلب تسجيل حزبه الجديد رسميا لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية تحت اسم "​حزب أميركا​"، وذلك بعد تصويت أجري عبر منصة "إكس" في الخامس من تموز، شارك فيه أكثر من 1.2 مليون مستخدم، وأعرب 65.4% منهم عن تأييدهم لإنشاء الحزب بهدف "استعادة الحرية".

من جهته انتقد ترامب انتقد ماسك ووصف خططه بـ"السخيفة"، محذرا في وقت سابق من احتمال اضطرار ماسك للعودة إلى جنوب إفريقيا، حيث مسقط رأسه، في حال فقدان الدعم الحكومي لشركاته.