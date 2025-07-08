جعجع استقبل براك ليلا: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني أساسي يمهد لقيام دولة فعلية

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ليلا، الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، تناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، وأكد جعجع أن "مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينيًا أكان أم لبنانيًا، من الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان". وشدد على أنه "من دون حل كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان".

بعد جولة مناقشات حول هذا الموضوع ومواضيع متفرقة في لبنان والشرق الأوسط، تناول برّاك والوفد المرافق العشاء إلى مائدة جعجع وعقيلته، حيث استكملوا مناقشاتهم حول المواضيع المطروحة.