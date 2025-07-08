قتلى وجرحى بهجمات روسية على أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أسفرت هجمات روسية، أمس، على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى وعشرات الجرحى، على ما أعلنت السلطات المحلية، ما دفع مدنيين إلى الاحتماء في ملاجئ.

وكثّف الجيش الروسي ضرباته على البلدات والقرى الأوكرانية في الأسابيع الماضية، في ظلّ تعثّر المحادثات الرامية إلى حلّ للنزاع.

وفي مدينة خاركيف، تم إجلاء مدنيين من مبناهم الذي تضرّر جراء ضربات روسية، واضطرّ بعضهم إلى اللجوء إلى الملاجئ القريبة، حاملين معهم بعض أمتعتهم.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا، وفق أجهزة الإنقاذ الأوكرانية.

وهاجمت مسيّرات روسية أيضاً كييف ملحقة أضراراً بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو عبر تطبيق «تلغرام»، وأُصيب أكثر من أربعين شخصاً في مناطق أخرى في البلاد، معظمهم قرب الجبهة الشرقية.

كذلك أفاد الجيش الأوكراني بأنّ القوات الروسية استهدفت في وقت سابق أمس، مركزين للتجنيد العسكري، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح، وفقاً لحصيلة أولية.

وقال الجيش عبر تطبيق تلغرام، إنّ ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح في خاركيف بشمال شرق البلاد، كما أُصيب عسكري في مدينة زابوريجيا الجنوبية.

ووفق سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الليل 101 مسيّرة، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 75 منها. ووجدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيده أنّ تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي يظل «الأولوية القصوى» بالنسبة إلى قواته، في مواجهة الهجمات الروسية اليومية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 120 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في المناطق الحدودية مع أوكرانيا. وأضافت أنه تم إسقاط 39 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 5 ساعات ونصف من النهار، معظمها في وسط روسيا أو قرب الحدود الأوكرانية.

بدوره، قال رئيس بلدية موسكو إن 6 طائرات مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها أثناء توجهها نحو العاصمة الروسية، موضحاً في منشور على «تلغرام» أن خبراء يفحصون شظايا الطائرات في مناطق قريبة من المدينة، من دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

كذلك، أدت الهجمات الأوكرانية إلى إغلاق مؤقت لعدد من المطارات الرئيسة بروسيا، من بينها مطار شيريميتيفو في موسكو ومطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، إضافة إلى مطارات في مناطق أخرى، من بينها كيروف الواقعة شمال شرق موسكو.

وفي سياق آخر، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبدال سفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس ترامب، الجمعة الماضي، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ«بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، قوله إن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، على قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب مبعوث كييف إلى واشنطن إلى جانب نائبة رئيس الوزراء، أولها ستيفانيشينا، ووزير الدفاع، رستم أوميروف، ووزير الطاقة، جيرمان جالوشينكو. وأضاف المصدر أن زيلينسكي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بمناقشة تعيين سفير أوكرانيا الجديد مع الجانب الأميركي.