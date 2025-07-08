نتانياهو: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام وقد رشحته للحصول عليها

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام وقد رشحته للحصول عليها".
واعتبر خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض ان "سابقا كانت إيران تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام"٬ لافتا الى ان "انتصارنا على إيران كان تاريخيا وغير وجه الشرق الأوسط وهناك فرص تاريخية لتوسيع اتفاقات أبراهام".
في سياق اخر٬ لفت الى انه "يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لايريدون تدميرنا ولكن الأمن سيبقى بأيدينا". واضاف "البعض يطلب منا إعطاء دولة للفلسطينيين لكنها ستكون منصة لتدميرنا". ورأى ان "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا". واوضح ان "ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".
وقال "بعد 7 تشرين الاول كانت لحماس دولة في إسرائيل لكنها دمرتها"٬ معتبرا انه "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".
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