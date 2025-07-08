ترامب: لا يمكنني أن أتخيل أنني أرغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران وسنعقد اجتماعا معهم وسنرى ما سيحدث

اشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ في مستهل لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "حماس تريد ​التفاوض​ لوقف إطلاق النار وأن الأمور تسير بشكل جيد في ​المفاوضات​".

ولفت الى ان "لا يمكنني أن أتخيل أنني أرغب في توجيه ضربة أخرى إلى ​إيران​ فهم يريدون التوصل إلى حل"٬ كاشفا "اننا سنعقد اجتماعا مع إيران وسنرى ما سيحدث". وامل أن "تكون الحرب بين إسرائيل وإيران قد انتهت وأود رفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب". واعتبر ان "ضرب المواقع الإيرانية كان النهاية والآن ستهدأ الأمور في ​الشرق الأوسط​ وهم يحترموننا الآن"٬ آملا "ألا نضطر لتنفيذ ضربة أخرى ضد #إيران وهم يريدون التفاوض معنا".

وذكر ان "وكالة الطاقة الذرية أكدت تدمير الموقع الذي استهدفناه في إيران"٬ لافتا الى ان "ضرب المواقع الإيرانية كان النهاية والآن ستهدأ الأمور في الشرق الأوسط وهم يحترموننا الآن".

في سياق اخر٬ اعتبر ان "الدول كانت تستغلنا تجاريا بعضها كان يفرض علينا رسوما جمركية تصل إلى 200%"٬ لافتا الى "اننا وقعنا صفقات مع الصين والمملكة المتحدة بشأن الرسوم الجمركية وقريبون من صفقة مع الهند".

وقال "أردنا أن نعطي سوريا فرصة ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"٬ موضحا "انني التقيت القائد الجديد في سوريا وأعجبت به ورفعنا عنهم العقوبات وأعطيناهم فرصة". واضاف "زرت السعودية وقطر والإمارات وتحدثت مع القادة هناك وهم أذكياء جدا".

كما اكد "اننا سنرسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى ​أوكرانيا​ ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم فهم يتلقون ضربات قاسية"٬ لافتا الى ان "لدي خيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف الحرب". وقال "انني أوقف الحروب وهناك نحو 7 آلاف من الجنود قتلوا قبل أسبوع بين روسيا وأوكرانيا وبإمكاني وقف ذلك".